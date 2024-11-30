Авторитетный эксперт объяснил, почему Ферстаппен может не преуспеть в «Мерседесе»

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон считает, что Максу Ферстаппену, возможно, будет сложно достичь успеха в «Мерседесе», если он всё-таки решит уйти туда из «Ред Булл» в 2026 году.

«Есть предположения, что у «Мерседеса» снова будет лучший двигатель. Да, в 2014 году они лучше других проделали эту работу, когда появилась гибридная установка. Но людей, которые создали тот лучший гибридный пакет, больше нет. Они перешли на другие должности в другие команды.

Итак, мы предполагаем, что «Мерседес» снова может предложить лучший двигатель. Но я не понимаю почему, ведь теперь все остальные производители двигателей, включая «Ред Булл», имеют в своей структуре людей из других команд, каждый из которых может внести свой вклад. Так что какой смысл в переходе Макса?

Ему будут хорошо платить и там, где он сейчас. Да, ему будут хорошо платить в «Мерседесе», но ему придётся занять совершенно иную позицию в философии «Мерседеса». Он не парень типа Тото Вольфа. Макс — это личность, и в «Ред Булл» считаются с этим. Я думаю, он находится в подходящей ему среде. Я не вижу причин его перехода, если только «Ред Булл» не провалится слишком сильно. У них большая команда, большой бюджет, хорошие люди, всё необходимое для создания надлежащих условий. И похоже, что в этом сезоне они немного узнали о том, как работает их машина. Они пытаются существовать без Эдриана [Ньюи], и им нужно встать на собственные ноги, и это нелегко, но вы учитесь только на своих ошибках, а они их совершили, так что, надеюсь, они как-то справятся и 2025 год станет для них достойным», — сказал Андерсон в подкасте Formula For Success.