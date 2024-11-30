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Тото Вольф назвал причины проблем Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринту

Тото Вольф назвал причины проблем Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринту
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации к спринту Гран-при Катара, в которой Джордж Расселл показал второй результат, а также объяснил причины проблем Льюиса Хэмилтона, показавшего седьмое время.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«В тренировке мы отставали на секунду и просто не могли вывести шины в нужное рабочее окно. У нас также были неправильные настройки. Но между двумя сессиями были приняты правильные решения.

С Льюисом мы видим, что у него просто слишком сильная недостаточная поворачиваемость. Мы должны постараться улучшить это к субботе. Это было связано с настройками и температурой шин. Но ему также немного не повезло с трафиком. Нужно просто правильно прогреть шины перед быстрым кругом. У него это не всегда получалось», — приводит слова Вольфа GP Blog.

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