Тото Вольф назвал причины проблем Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринту

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации к спринту Гран-при Катара, в которой Джордж Расселл показал второй результат, а также объяснил причины проблем Льюиса Хэмилтона, показавшего седьмое время.

«В тренировке мы отставали на секунду и просто не могли вывести шины в нужное рабочее окно. У нас также были неправильные настройки. Но между двумя сессиями были приняты правильные решения.

С Льюисом мы видим, что у него просто слишком сильная недостаточная поворачиваемость. Мы должны постараться улучшить это к субботе. Это было связано с настройками и температурой шин. Но ему также немного не повезло с трафиком. Нужно просто правильно прогреть шины перед быстрым кругом. У него это не всегда получалось», — приводит слова Вольфа GP Blog.