Сайнс сделал категоричное заявление об отношениях с Леклером

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что у него хорошие отношения с его напарником по команде «Феррари» Шарлем Леклером.

«Иногда я вижу в социальных сетях, что люди считают, что это неискренне и что всё это показное, и, честно говоря, это меня разочаровывает, потому что люди порой не могут понять, что у нас профессиональные отношения, и в этих профессиональных отношениях мы переживаем взлёты и падения.

Но у нас также есть личные отношения, и независимо от того, насколько профессиональные отношения были неудачными, наши личные отношения, могу вас заверить, всегда были очень и очень хорошими.

Он один из тех парней, о которых я знаю, что в будущем, когда его не будет в Формуле-1, я оглянусь назад и скажу: «Я рад, что встретил его, работал с ним, и у меня с ним связано много хороших воспоминаний», — приводит слова Сайнса испанская газета Marca.

Напомним, на Гран-при Лас-Вегаса Леклер высказал несколько жёстких слов в адрес напарника после того, как тот атаковал его после пит-стопа.