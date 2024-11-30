Вассёр объяснил проблемы «Феррари» в квалификации к спринту

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что причиной проблем его пилотов – Карлоса Сайнса и Шарля Леклера – в квалификации к спринту Гран-при Катара стала слишком сильная недостаточная поворачиваемость машины.

«В тренировке машина была намного лучше, но в начале квалификации к спринту у нас была слишком сильная недостаточная поворачиваемость, мы сильно страдали от этого. Если смотреть на ситуацию с положительной стороны, то можно сказать, что большие очки разыгрываются только в воскресенье, поэтому нам нужно правильно отреагировать и быть готовыми к основной квалификации, убедиться, что у нас будет хорошая машина к воскресенью.

Сейчас машины находятся в закрытом парке до окончания спринтерской гонки, но после этого мы сможем внести изменения на основную квалификационную сессию. Что касается темпа, то здесь довольно сложно составить реальную картину, поскольку на тренировке никто не проехал действительно длинный отрезок, так что мы не можем быть уверены в том, какой будет уровень гранулирования шин. Спринтерская гонка состоится немного раньше, поэтому температура трассы будет выше, а гранулирования должно быть меньше», — приводит слова Вассёра GP Blog.