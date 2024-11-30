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Хорнер отверг оправдания Переса насчёт причин вылета в SQ1 Гран-при Катара

Хорнер отверг оправдания Переса насчёт причин вылета в SQ1 Гран-при Катара
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен со своим гонщиком Серхио Пересом, объяснившим свой вылет из борьбы в первом сегменте квалификации к спринту Гран-при Катара тем, что ему помешал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:21.012
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.063
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.159

«Я не уверен, что дело в том эпизоде с Шарлем. К сожалению, Чеко просто не смог выжать из машины достаточно, чтобы пройти во второй сегмент. Обидно потерять его в SQ1. Так что мы изучим данные и решим, что сможем изменить после спринтерской гонки.

Чеко отчаянно нуждается в хорошем результате. У него был ужасный сезон после Монако, поэтому ему отчаянно нужно добиться большого результата здесь или в следующие выходные», — приводит слова Хорнера GP Blog.

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