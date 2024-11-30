Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1

Стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Катара Формулы-1 на международном автодроме «Лусаил» (Доха).

Формула-1. Спринт Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Джордж Расселл («Мерседес»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
10. Лиам Лоусон («РБ»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Александер Албон («Уильямс»)
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Серхио Перес («Ред Булл»)
17. Юки Цунода («РБ»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
20. Франко Колапинто («Уильямс»)

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
30 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки

Материалы по теме
Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android