Стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1

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Стала известна стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Катара Формулы-1 на международном автодроме «Лусаил» (Доха).

Формула-1. Спринт Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Лиам Лоусон («РБ»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Александер Албон («Уильямс»)

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Юки Цунода («РБ»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки