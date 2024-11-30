Пол Арон назначен резервным пилотом «Альпин» на 2025 год

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что её резервным пилотом на 2025 год станет 20-летний эстонец Пол Арон, который на данный момент проводит свой первый сезон в Формуле-2. В сезоне-2024 Пол завоевал семь подиумов и занимает четвёртое место в личном зачете.

«Мы очень рады, что Пол будет резервным пилотом команды «Альпин» в 2025 году. В Формуле-1 происходит смена поколений, и мы видим, что многие молодые гонщики приходят в чемпионат и оказывают на него влияние. Мы считаем, что Пол — один из самых талантливых пилотов, и мы с нетерпением ждём возможности сделать из него гонщика Формулы-1», — приводит слова исполнительного советника «Альпин» Флавио Бриаторе пресс-служба французской команды.