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Тото Вольф объяснил, что должен сделать Расселл, чтобы победить Норриса в спринте

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф настаивает, что его гонщику Джорджу Расселлу необходимо опередить на старте спринтерской гонки Гран-при Катара обладателя поула Ландо Норриса, поскольку обгонять на трассе «Лусаил» очень сложно.

«Главное на этой трассе – поскорее захватить лидерство. Думаю, что нам нечего терять. Джордж может быть быстр и демонстрировать хороший гоночный темп.

Думаю, машины здесь настолько близки друг к другу, даже на длинных дистанциях, что обгонять будет довольно сложно», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, поул в квалификации к спринту завоевал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Джордж Расселл будет стартовать сегодня со второй позиции.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки