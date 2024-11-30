Мама Ферстаппена опубликовала милое фото с Максом из Катара

Софи Кумпен, мать пилота «Ред Булл», четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, опубликовала фото с сыном и дочерью Викторией, сделанное в Катаре, где в эти выходные проходит гоночный уикенд предпоследнего этапа Формулы-1 сезона-2024.

Макс Ферстаппен с мамой и сестрой Фото: Из личного архива Софи Кумпен

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. Из США Ферстаппен отправился на частном самолёте в Нидерланды, где взял на борт мать и сестру, после чего они вместе вылетели в Катар.

На счету Ферстаппена в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.