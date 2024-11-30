Руководитель «РБ» подтвердил, что в 2025 году команда получит новое название

Руководитель «РБ» Лоран Мекис подтвердил, что в следующем сезоне Формулы-1 команда будет называться иначе. Младшая команда компании «Ред Булл» на протяжении 14 сезонов называлась «Торо Россо», прежде чем в 2020 году была переименована в «Альфа Таури». В этом году команда снова сменила название, став «РБ» и обзаведясь новым титульным спонсором. Однако в следующем году название «РБ» будет расширено до «Рейсинг Буллз».

«Наша команда будет называться «Виза Кэш Эпп Рейсинг Буллз». Не «РБ», а «Рейсинг Буллз».

Что касается состава, несмотря на то что за пределами команды много шума, мы пытаемся сделать так, чтобы наши гонщики достаточно хорошо развивались, чтобы они были привлекательными для «Ред Булл». Именно этого мы и пытаемся добиться, поэтому, когда мы начинаем слышать слухи о том, что они куда-то переходят, это на самом деле хорошие новости.

Франко [Колапинто]? Вполне естественно, что многие команды думают о нём. Мы являемся командой, которая функционирует как [программа] развития молодых гонщиков, и наше внимание сосредоточено на этом», — приводит слова Мекиса RacingNews365.