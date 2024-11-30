Расселл заявил, что стал бы чемпионом Формулы-1 на машинах и Норриса, и Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подколол своих коллег и соперников Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, заявив, что он выиграл бы нынешний чемпионат за рулём их машин. Также британец отметил, что у «Ред Булл» была вполне сильная машина в этом году, так как «даже» Серхио Перес сумел завоёвывать на ней подиумы.

«Выиграл бы я титул на машине Ландо? Да, безусловно. Смог бы опередить Ферстаппена в «Ред Булл»? Конечно.

Я в Формуле-1 уже шесть лет и готов бороться за чемпионство. Я многому научился у Льюиса [Хэмилтона], но очень доволен и своим собственным выступлением. Если бы в Бельгии у моей машины не было недовеса, что привело к дисквалификации, я бы опережал Льюиса примерно на 40 очков.

Макс выиграл один раз в последних 12 гонках, так что его было бы очень легко победить. Разница между Ферстаппеном и Норрисом в том, что, когда у Макса был шанс, он побеждал, тогда как его соперники, которые должны были победить его в этом году, этого не делали.

Они [Норрис и «Макларен»] потеряли много очков, и поэтому Макс, который является исключительным гонщиком, быстро выиграл чемпионат.

Я говорю, что мог бы победить на машине «Ред Булл», потому что это была самая быстрая машина на старте сезона. Даже Чеко несколько раз был вторым. Только во второй половине сезона они стали третьими по силе», — приводит слова Расселла Daily Mail.