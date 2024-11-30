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Перес и Колапинто начнут спринт в Катаре с пит-лейна

Перес и Колапинто начнут спринт в Катаре с пит-лейна
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Уильямса» Франко Колапинто начнут спринтерскую гонку 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Катара с пит-лейна.

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщает, что на машинах мексиканца и аргентинца были изменённые настройки подвески между квалификацией к спринту и спринтом, а это считается нарушением правил закрытого парка и наказывается обнулением квалификационного результата.

Напомним, в квалификации к спринту Серхио Перес показал 16-й результат, а Франко Колапинто – 20-й.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки

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