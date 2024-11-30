Норрис на примере «Ред Булл» высказался о плюсах и минусах наличия сильного напарника

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о плюсах и минусах наличия сильного напарника по команде. В качестве примера он привёл команду «Ред Булл», в которой есть два разных по уровню гонщика – Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

«Есть плюсы и минусы. Ему [Ферстаппену] приходится делать всю работу самостоятельно, за что ему честь и хвала. У него нет никого, кто бы его подталкивал, у него нет никого, кто пробовал бы что-то другое с машиной, и команда не может проводить сравнительный анализ и тому подобное, потому что, когда у вас нет никого, кто выступал бы на том же уровне, данные не так ценны.

Макс способен делать феноменальные вещи, и то, что он постоянно выступает на этом уровне, без напарника, который мог бы его подтолкнуть, определённо не усложняет ему жизнь. На него нет никакого давления, ему не нужно пытаться опередить кого-то в своей собственной команде, и это даёт некоторый комфорт.

Но когда ты работаешь сообща с напарником, даже когда испытываешь некоторое давление, это помогает мне лучше делать свою работу. Я уверен, что он скажет, что ему всё равно, кто бы ни был его напарником. Но я надеюсь, что в какой-то момент у него появится тот напарник, который сможет бросить ему более серьёзный вызов.

«Ред Булл» выиграл бы Кубок конструкторов, если бы у них было два таких хороших гонщика, как Макс, это точно. Это очевидно. Это показывает, что как команда они всё равно проделали лучшую работу. Макс доказал всем, что с кем бы он ни сталкивался, он побеждает. Это тяжело для любого напарника.

Но это не моё дело. Мне всё равно. Он может иметь любого товарища по команде, которого захочет», — приводит слова Норриса Motorsport Week.