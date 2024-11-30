Ферстаппен: парень с наибольшим количеством титулов необязательно лучший

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что у него хорошие, крепкие отношения с руководителем команды Кристианом Хорнером, и что он хотел бы навсегда остаться в австрийской команде.

«Конечно, никому бы не хотелось иметь дело со всеми этими вещами (скандал вокруг Хорнера в начале сезона-2024. – Прим. «Чемпионата»). Я всегда старался сосредоточиться на выступлениях, работать с инженерами и стараться не допустить, чтобы всё испортилось. У меня действительно хорошие отношения [с Хорнером]. Это крепкие отношения.

Мне не нужно пытаться выиграть чемпионат где-то ещё. У меня нет такого желания. Я просто счастлив там, где я есть. И было бы очень здорово остаться с одной командой и гоняться там вечно. Мне бы хотелось верить, что это возможно с «Ред Булл». Это моя цель.

Беспокоюсь ли я о наследии? Нет. Я не оцениваю свои достижения по чьим-то словам. Если я счастлив, то больше ничего неважно. В спорте вам также нужна толика удачи, чтобы долгое время находиться в нужной команде. Поэтому парень с наибольшим количеством титулов необязательно на самом деле лучший», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.