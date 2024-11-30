Норрис отдал Пиастри победу в спринте Гран-при Катара, Расселл — 3-й, Ферстаппен — 8-й

30 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» прошёл спринт Гран-при Катара Формулы-1. Победителем стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым — его напарник Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Перед финишем Норрис уступил своему товарищу по команде лидерскую позицию и позволил ему победить. Таким образом, Ландо отблагодарил Оскара за то, что тот отдал ему победу в спринте в Гран-при Бразилии.

Гран-при Катара. Формула-1. Спринт:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.136.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.410.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +1.326.

5. Шарль Леклер («Феррари») +5.073.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.650.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +8.508.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.368.

9. Пьер Гасли («Альпин») +14.513.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +15.458.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +19.204.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — +23.351.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +24.421.

14. Эстебан Окон («Альпин») — +30.379.

15. Александер Албон («Уильямс») — +33.062.

16. Лиам Лоусон («РБ») — +34.356.

17. Юки Цунода («РБ») — +35.102.

18. Франко Колапинто («РБ») — +35.639.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — +1:11.436.

20. Серхио Перес («Ред Булл») — +1:14.371.