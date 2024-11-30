Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл: меня сильно раздражала тактика «Макларена»

Джордж Расселл: меня сильно раздражала тактика «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий по поводу проведённого спринта Гран-при Катара, где он финишировал третьим, уступив дуэту команды «Макларен» Оскару Пиастри и Ландо Норрису.

«На старте заезда борьба была очень конкурентной и близкой. Меня сильно раздражало, когда Ландо на каждом круге сбрасывал скорость и предоставлял возможность Оскару пользоваться DRS.

Да, я понимаю, для чего всё это делалось, и все эти моменты тактики. Но когда ты находишься в гонке и хочешь продемонстрировать лучший результат ради зрителей, а рядом происходит такое, то начинаешь нервничать.

Ну, в результате у нас всё равно есть третье место, и впереди важная квалификация. Ландо набрал очень хороший темп, и мне было бы интересно посмотреть на всю его мощность, где бы он не отвлекался на Оскара», — приводит слова Расселла Skysports.

Напомним, сегодня, 30 ноября, на трассе «Международный автодром Лусаил» прошёл спринт Гран-при Катара Формулы-1. Победителем стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым — его напарник Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Норрис отдал Пиастри победу в спринте Гран-при Катара, Расселл — 3-й, Ферстаппен — 8-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android