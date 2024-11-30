Норрис — о том, что отдал победу в спринте Пиастри: команда говорила мне этого не делать

Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис высказался насчёт того, что дал победить в спринте Гран-при Катара своему напарнику Оскару Пиастри.

«Возможно, всё было немного более напряжённо, чем мне хотелось бы. Я планировал это ещё с этапа в Бразилии. Мне показалось, что это будет лучшим вариантом, хоть и получилось всё не аккуратно. Команда говорила мне этого не делать, но я посчитал, что у меня всё получится. Так и вышло.

Честно говоря, меня это не волнует. Я здесь не для того, чтобы побеждать в спринтах. Моя цель здесь выигрывать гонки и титулы, но с этим всё пошло не по плану. Однако мы сделали всё, что могли. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.