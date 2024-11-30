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Ландо Норрис прокомментировал успешное выступление «Макларена» на Гран-при Катара

Ландо Норрис прокомментировал успешное выступление «Макларена» на Гран-при Катара
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал успешное выступление своей команды в спринте Гран-при Катара, где он финишировал вторым, уступив первую позицию своему напарнику по команде Оскару Пиастри.

«Мы оформили дубль, и это то, к чему мы стремились сегодня. У нас максимальное количество очков и мы просто счастливы.

Мы довольны как команда. Все поставленные задачи были выполнены. Темп был хороший, я, наверное, мог бы приложить немного больше усилий, чем я сделал, но мы хотели оставить остальных позади, поэтому постарались помочь друг другу и не подпустить Джорджа слишком близко. Мы выполнили свою работу, и это главное», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, перед финишем Норрис сбросил скорость, чтобы пропустить вперёд Пиастри, подарив ему победу. Ровно таким же образом и Пиастри подарил ему победу на прошедшем Гран-при Бразилии в этом сезоне.

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