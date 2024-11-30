Оскар Пиастри: без помощи Ландо в спринте было бы намного тяжелее

Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри выразил благодарность своему напарнику Ландо Норрису за помощь в спринте Гран-при Катара.

«Всю гонку я оборонялся. У меня был хороший старт и первый поворот, но темпа не хватало. Думаю, я чуть раньше «убил» передние шины. В остальной части спринта мне пришлось немного побороться, но это была отличная командная работа. Без этой помощи [от Ландо Норриса] спринт был бы намного сложнее. Приятно видеть дубль «Макларена».

Мы продемонстрировали хорошую командную работу, о чём и говорили раньше. Думаю, можно сказать, Ландо отдал долг. Хорошая гонка, хорошие очки. Немного сложновато было держать Джорджа позади, но это была хорошая гонка для нас», — приводит слова Пиастри портал Sky Sports.