Андреа Стелла оценил выступление «Макларена» в спринте Гран-при Катара

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался насчёт выступления своей команды в спринте Гран-при Катара.

«Я хотел бы отметить отличную работу команды и пилотов, которые продемонстрировали конкурентоспособность после сложного этапа в Лас-Вегасе. Поэтому было очень важно, чтобы болид был сильным.

Спринт был интересным. Мы должны признать, что «Феррари» были на новом комплекте шин. У Расселла шины были с износом в один круг, а у Оскара и Ландо — в два круга.

На этой трассе новые шины очень быстро теряют сцепление, поэтому у нас был небольшой дефицит, с которым приходилось справляться. В то же время за счёт спецификации нашего заднего крыла машина была хороша в поворотах, но медленнее на прямых отрезках.

Поэтому потребовалось некоторое сотрудничество между нашими двумя пилотами. Ландо поддержал Оскара с помощью DRS. Это было исполнено очень хорошо, Ландо продемонстрировал блестящее пилотирование», — приводит слова Стеллы портал Sky Sports.