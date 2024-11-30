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Андреа Стелла: Ландо очень хотел вернуть долг Пиастри за его услугу на ГП Бразилии

Андреа Стелла: Ландо очень хотел вернуть долг Пиастри за его услугу на ГП Бразилии
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Глава британского гоночного коллектива «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал то, что Ландо Норрис уступил своему напарнику Оскару Пиастри победу в спринте Гран-при Катара.

«Ландо очень хотел отплатить Оскару за то, что тот оказал ему услугу на этапе в Бразилии. Мы, честно говоря, хотели снять с Ландо напряжённость, сказав ему, что нас устраивает тот порядок, в котором они финишируют. Однако он увидел возможность отплатить Пиастри. И данный поступок показывает сотрудничество, единство и сплочённость — сильные стороны «Макларена» на пути к чемпионству», — приводит слова Стеллы портал Sky Sports.

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