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Берман победил в спринте Ф-2 ГП Катара, Бортолето — 6-й, Антонелли сошёл с дистанции

Берман победил в спринте Ф-2 ГП Катара, Бортолето — 6-й, Антонелли сошёл с дистанции
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30 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» прошёл спринт Гран-при Катара Формулы-2. Победителем стал пилот «Премы» Оливер Берман, а вторым — гонщик «АРТ ГП» Джек Кроуфорд. Тройку сильнейших замкнул Рихард Версхор, представляющий команду «МП Мотоспорт».

Будущий пилот Формулы-1 в сезоне-2025 Андреа Кими Антонелли сошёл с дистанции после 20 кругов. Также отметим, что французский пилот Исак Хаджар лидировал большую часть спринта, но слишком близко подпустил к себе Бермана, после чего пропустил его. Затем болид Исака ещё и развернуло.

Формула-2 2024. Этап 13, Лусаил, Катар
Гран-при Катара. Спринт (23 круга)
30 ноября 2024, суббота. 19:20 МСК
Окончено
1
Оливер Берман
Prema Racing
40:51.281
2
Джек Кроуфорд
DAMS
+0.295
3
Рихард Версхор
MP Motorsport
+0.580

Гран-при Катара. Формула-2. Спринт:

1. Оливер Берман («Према») — 23 круга.
2. Джек Кроуфорд («АРТ ГП») +0.2.
3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.5.
4. Исак Хаджар («Кампос») +0.9.
5. Пол Арон («Хайтер») +1.0.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +1.2.
7. Ритомо Мията («Родин Мотоспорт») +1.5.
8. Зейн Мэлоуни («Родин Мотоспорт») +1.7.
9. Йозуа Дюрксен («Кампос») +1.9.
10. Виктор Мартинс («АРТ ГП») +2.8.

Андреа Кими Антонелли («Према») — сошёл с дистанции.

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