Берман победил в спринте Ф-2 ГП Катара, Бортолето — 6-й, Антонелли сошёл с дистанции

30 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» прошёл спринт Гран-при Катара Формулы-2. Победителем стал пилот «Премы» Оливер Берман, а вторым — гонщик «АРТ ГП» Джек Кроуфорд. Тройку сильнейших замкнул Рихард Версхор, представляющий команду «МП Мотоспорт».

Будущий пилот Формулы-1 в сезоне-2025 Андреа Кими Антонелли сошёл с дистанции после 20 кругов. Также отметим, что французский пилот Исак Хаджар лидировал большую часть спринта, но слишком близко подпустил к себе Бермана, после чего пропустил его. Затем болид Исака ещё и развернуло.

Гран-при Катара. Формула-2. Спринт:

1. Оливер Берман («Према») — 23 круга.

2. Джек Кроуфорд («АРТ ГП») +0.2.

3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.5.

4. Исак Хаджар («Кампос») +0.9.

5. Пол Арон («Хайтер») +1.0.

6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +1.2.

7. Ритомо Мията («Родин Мотоспорт») +1.5.

8. Зейн Мэлоуни («Родин Мотоспорт») +1.7.

9. Йозуа Дюрксен («Кампос») +1.9.

10. Виктор Мартинс («АРТ ГП») +2.8.

…

Андреа Кими Антонелли («Према») — сошёл с дистанции.