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Кристиан Хорнер высказался о ситуации, в которую попал Серхио Перес на Гран-при Катара

Кристиан Хорнер высказался о ситуации, в которую попал Серхио Перес на Гран-при Катара
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию во время спринта Гран-при Катара, где пилот «Ред Булл» Серхио Перес из-за корректировки настроек не сразу тронулся с места при старте с пит-лейна, пропустив вперёд Франко Колапинто из «РБ».

«Честно говоря, я не знаю. Мне нужно поговорить с ним об этом. Похоже, он просто неправильно это оценил? Но когда светофор гаснет, то предполагается, что ты едешь», — приводит слова Хорнера RBR Daily в социальных сетях.

Напомним, Перес в конечном итоге финишировал 20-м, а Колапинто пришёл 18-м. Стоит отметить, что напарник Переса по команде, четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен тоже выступил довольно неудачно и занял восьмую позицию.

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