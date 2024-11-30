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Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Катара, Расселл — 2-й, Норрис — 3-й

Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Катара, Расселл — 2-й, Норрис — 3-й
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Сегодня, 30 ноября, на трассе «Международный автодром Лусаил» прошла квалификация Гран-при Катара Формулы-1, поул в которой завоевал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а третье место занял Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.055
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.252

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:20.520.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.055.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.252.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.309.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.332.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.491.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.521.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.731.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.905.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.980.

После второго сегмента вылетели:
11. Пьер Гасли («Альпин») 1:21.437.
12. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:21.501.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:21.731.
14. Юки Цунода («РБ») 1:21.771.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:21.911.

После первого сегмента вылетели:
16. Александер Албон («Уильямс») 1:22.390.
17. Лиам Лоусон («РБ») 1:22.411.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:22.442.
19. Франко Колапинто («Уильямс») 1:22.594.
20. Эстебан Окон («Альпин») 1:22.714.

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