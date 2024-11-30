Лоусон ошибочно обвинил Алонсо в специальной блокировке по ходу квалификации ГП Катара

Пилот итальянского гоночного коллектива «РБ» новозеландец Лиам Лоусон ошибочно обвинил гонщика «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо в специальной блокировке в ходе квалификации Гран-при Катара. На самом деле это был не Алонсо, а его напарник Лэнс Стролл.

«Алонсо намеренно замедлился в девятом и 10-м поворотах, когда бросил свой круг. Это отвратительно!» — сказал Лоусон в радиоэфире.

Напомним, Лоусону 25 лет. На данный момент в личном зачёте Формулы-1 новозеландский пилот занимает 20-ю позицию, имея на своём счету четыре очка. «РБ» в Кубке конструкторов располагается на восьмом месте, имея на своём счету 46 очков.