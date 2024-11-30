Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон ошибочно обвинил Алонсо в специальной блокировке по ходу квалификации ГП Катара

Лоусон ошибочно обвинил Алонсо в специальной блокировке по ходу квалификации ГП Катара
Комментарии

Пилот итальянского гоночного коллектива «РБ» новозеландец Лиам Лоусон ошибочно обвинил гонщика «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо в специальной блокировке в ходе квалификации Гран-при Катара. На самом деле это был не Алонсо, а его напарник Лэнс Стролл.

«Алонсо намеренно замедлился в девятом и 10-м поворотах, когда бросил свой круг. Это отвратительно!» — сказал Лоусон в радиоэфире.

Напомним, Лоусону 25 лет. На данный момент в личном зачёте Формулы-1 новозеландский пилот занимает 20-ю позицию, имея на своём счету четыре очка. «РБ» в Кубке конструкторов располагается на восьмом месте, имея на своём счету 46 очков.

Материалы по теме
Лидер спринта Ф-1 отдал победу на финише, а шансы «Феррари» на титул теперь призрачны
Лидер спринта Ф-1 отдал победу на финише, а шансы «Феррари» на титул теперь призрачны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android