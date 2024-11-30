Льюис Хэмилтон с нетерпением ожидает окончания сезона

Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон рассказал, что с нетерпением ожидает окончания сезона и зимнего перерыва.

«Сейчас у меня дела идут не очень хорошо, но в данный момент я хочу просто провести оставшиеся две гонки, выполнить свою работу на максимум, а затем встретить долгожданный зимний перерыв. Я сегодня проснулся и первые мысли, которые пришли мне в голову — это то, что мне нужно уйти из команды с благодарностью.

Я благодарен им за то, что могу заниматься любимым делом, хоть и бывают дни, когда я откровенно устал от всего этого. Но я очень счастлив, что по-прежнему выступаю на самом высочайшем уровне со всеми этими великолепными спортсменами», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Напомним, Хэмилтон в следующем сезоне переходит в состав команды «Феррари».