«Я этого не ожидал». Ферстаппен — о завоевании поул-позиции в квалификации ГП Катара

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о выступлении в квалификации Гран-при Катара.

«Невероятно! Я этого не ожидал. Команда провела отличную работу, мне дали болид, в котором чувствую себя более уверенно. А когда машина так собрана, ты можешь ехать быстрее. И в квалификации она чувствовалась намного лучше. Мы внесли некоторые коррективы в болид, но я никогда не думал, что это может привести к такому скачку в производительности.

Так что всё выглядит довольно многообещающим. Надеюсь, мы сможем сохранить это в завтрашней гонке. Машина чувствовалась намного стабильнее на одном круге, и это именно то, что нам нужно. Очень рад взять поул-позицию. Долго этого не было!» — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.