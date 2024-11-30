Карлоса Сайнса вызвали судьи за небезопасный выезд из боксов

Испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса вызвали судьи для разбора ситуации с небезопасным выездом из боксов. Об этом сообщает официальный документ стюардов.

Сегодня, 30 ноября на трассе «Международный автодром Лусаил» состоялась квалификация Гран-при Катара Формулы-1, где Сайнс в конечном итоге показал седьмой результат. Его напарник по команде «Феррари» Шарль Леклер стал 5-м.

Напомним, что на сегодняшней спринт-квалификации Гран-при Катара, Сайнк занял четвёртом место. А первые две позиции были за командой «Макларен».

В квалификации лучшее время показал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, а третья позиция за Ландо Норрисом, представляющем «Макларен».