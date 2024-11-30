Макс Ферстаппен вызван к стюардам после квалификации Гран-при Катара

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен вызван стюардами Формулы-1 для разбирательств.

Причина не сообщается. Разбирательство начнётся в 23:15 по московскому времени.

Напомним, в квалификации Гран-при Катара, которая состоялась сегодня на трассе «Международный автодром Лусаил», нидерландский пилот взял поул-позицию. Второй результат показал гонщик немецкого «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул пилот британской команды «Макларен» Ландо Норрис.

27-летний нидерландец в личном зачёте Формулы-1 занимает первую позицию и имеет на своём счету 404 очка.