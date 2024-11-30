Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара

Гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий после прошедшей квалификации Гран-при Катара, на которой занял пятое место.

«Я чувствовал, что проделал хорошую работу. Оба круга были хорошими и на пределе возможностей.

Мы должны набрать максимум очков в эти трудные для нас выходные. Я чувствую, что сегодня мы добились максимума, и в гонке нужно бороться так же, потому что именно так и набираются очки.

В спринте мы были сильны, и это позитивно, но мы стартовали позади, и это негативный момент. Для нас стало неожиданностью оказаться так близко к «Макларену», но также удивительно и то, что «Ред Булл» и «Мерседес» оказались настолько сильны.

Если мы финишируем впереди «Макларена», то, вероятно, не наберём столько очков, сколько хотелось бы. Но мы должны сосредоточиться на себе. Завтра у нас будет возможность финишировать впереди, и самое важное будет на старте, потому что после этого обгонять будет очень сложно», — приводит слова Леклера Skysports.