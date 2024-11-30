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Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара

Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара
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Гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий после прошедшей квалификации Гран-при Катара, на которой занял пятое место.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.055
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.252

«Я чувствовал, что проделал хорошую работу. Оба круга были хорошими и на пределе возможностей.

Мы должны набрать максимум очков в эти трудные для нас выходные. Я чувствую, что сегодня мы добились максимума, и в гонке нужно бороться так же, потому что именно так и набираются очки.

В спринте мы были сильны, и это позитивно, но мы стартовали позади, и это негативный момент. Для нас стало неожиданностью оказаться так близко к «Макларену», но также удивительно и то, что «Ред Булл» и «Мерседес» оказались настолько сильны.

Если мы финишируем впереди «Макларена», то, вероятно, не наберём столько очков, сколько хотелось бы. Но мы должны сосредоточиться на себе. Завтра у нас будет возможность финишировать впереди, и самое важное будет на старте, потому что после этого обгонять будет очень сложно», — приводит слова Леклера Skysports.

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