Ландо Норрис не удивлён успешным выступлением «Ред Булл» в квалификации ГП Катара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не удивился успешному выступлению команды «Ред Булл» в квалификации Гран-при Катара.

«Вообще-то это не сюрприз. Когда они вообще были плохи в течение всего сезона? Удивительно, что вчера они были медленными [во время спринта], но не удивительно, что сегодня они быстры.

В качестве квалификационной машины мы немного отстали и не обладали таким же потенциалом, как «Ред Булл» и «Мерседес». Но я надеюсь, что это немного вернётся к нам в гонке. Трудно говорить об этом, конечно, это небольшие различия. Но я надеюсь, что завтрашний день снова сыграет нам на руку», — приводит слова Норриса SkySports.

Напомним, гонщик «Ред Булл» четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен взял поул в квалификации.