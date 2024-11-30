Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис не удивлён успешным выступлением «Ред Булл» в квалификации ГП Катара

Ландо Норрис не удивлён успешным выступлением «Ред Булл» в квалификации ГП Катара
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не удивился успешному выступлению команды «Ред Булл» в квалификации Гран-при Катара.

«Вообще-то это не сюрприз. Когда они вообще были плохи в течение всего сезона? Удивительно, что вчера они были медленными [во время спринта], но не удивительно, что сегодня они быстры.

В качестве квалификационной машины мы немного отстали и не обладали таким же потенциалом, как «Ред Булл» и «Мерседес». Но я надеюсь, что это немного вернётся к нам в гонке. Трудно говорить об этом, конечно, это небольшие различия. Но я надеюсь, что завтрашний день снова сыграет нам на руку», — приводит слова Норриса SkySports.

Напомним, гонщик «Ред Булл» четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен взял поул в квалификации.

Материалы по теме
Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Катара, Расселл — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android