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Джордж Расселл прокомментировал инцидент с Максом Ферстаппеном в квалификации ГП Катара

Джордж Расселл прокомментировал инцидент с Максом Ферстаппеном в квалификации ГП Катара
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о выступлении на Гран-при Катара, а также прокомментировал инцидент с возможной блокировкой гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Пока что всё идёт отлично. На последних четырёх квалификациях мы каждый раз были на первом ряду. Мы и мечтать не могли несколько гонок назад о таком. Сейчас я в отличной форме, чувствую себя великолепно. Мой первый круг был одним из лучших в моей карьере. Потом, по какой-то причине, я просто не смог найти дополнительное время на последнем круге, и Макс меня обошёл. Но буду смотреть на позитивные моменты. Машина была великолепна последние два уикенда. Я наслаждаюсь этим, пока могу.

Что могу сказать об инциденте с Ферстаппеном? Я оказался на гравии. Было ощущение, что днище задевает бордюр и гравий, так что надеюсь, он не повреждён. Возможно, именно поэтому мы не улучшили время, не знаю. Но было немного напряжённо за два поворота до начала круга», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.

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