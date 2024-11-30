Хорнер: мы бросили все силы и практически всё, что можно было изменить, изменили в болиде

Руководитель гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление пилота своей команды нидерландца Макса Ферстаппена.

«Мы бросили все силы и практически всё, что можно было изменить, мы изменили. Вчера мы испытывали трудности в первом, втором и последнем поворотах. Внезапно, Макс показывает фиолетовые сектора в третьем сегменте. На последнем круге он шёл ноздря в ноздрю с Джорджем и идеально прошёл последний поворот. Машина лучше показывает себя в «рабочем окне». Здесь очень холодно, поэтому поддержание температуры шин и бережное отношение к ним будут иметь решающее значение завтра», — приводит слова Хорнера портал Sky Sports.