Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: мы бросили все силы и практически всё, что можно было изменить, изменили в болиде

Хорнер: мы бросили все силы и практически всё, что можно было изменить, изменили в болиде
Комментарии

Руководитель гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление пилота своей команды нидерландца Макса Ферстаппена.

«Мы бросили все силы и практически всё, что можно было изменить, мы изменили. Вчера мы испытывали трудности в первом, втором и последнем поворотах. Внезапно, Макс показывает фиолетовые сектора в третьем сегменте. На последнем круге он шёл ноздря в ноздрю с Джорджем и идеально прошёл последний поворот. Машина лучше показывает себя в «рабочем окне». Здесь очень холодно, поэтому поддержание температуры шин и бережное отношение к ним будут иметь решающее значение завтра», — приводит слова Хорнера портал Sky Sports.

Материалы по теме
Шок от Ферстаппена: за несколько часов от безнадёги к поулу! «Макларен» впереди «Феррари»
Шок от Ферстаппена: за несколько часов от безнадёги к поулу! «Макларен» впереди «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android