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Стюарды вынесли вердикт в отношении «Феррари» за небезопасный выпуск Сайнса из боксов

Стюарды вынесли вердикт в отношении «Феррари» за небезопасный выпуск Сайнса из боксов
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Стюарды Формулы-1 приняли решение оштрафовать итальянский гоночный коллектив «Феррари» на € 5 тыс. за то, что пилота «Скудерии» Карлоса Сайнса небезопасно выпустили из боксов во время квалификации Гран-при Катара.

Напомним, в квалификации Гран-при Катара, которая состоялась на трассе «Международный автодром Лусаил», испанский пилот показал седьмой результат, а его напарник монегаск Шарль Леклер — пятый.

Сайнсу 30 лет. В личном зачёте Формулы-1 Карлос Сайнс занимает пятое место и имеет на своём счету 264 очка. «Феррари» располагается на второй позиции в Кубке конструкторов и имеет на своём счету 593 очка.

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