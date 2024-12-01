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Фернандо Алонсо доволен своим выступлением в квалификации к Гран-при Катара

Фернандо Алонсо доволен своим выступлением в квалификации к Гран-при Катара
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43-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от выступления в квалификации к Гран-при Катара, где он занял восьмую позицию.

«Это был стресс для всех: ограничения трассы во втором сегменте и только одна попытка объезда, ограничения трассы снова в третьем сегменте и только одна попытка для финальной классификации. В общем, мы проехали круг тогда, когда нам это было нужно, и машина была лучше.

Мы внесли изменения в машину с учётом проблем, с которыми мы столкнулись в спринте: большая недостаточная поворачиваемость в быстрых поворотах и ​​избыточная поворачиваемость в медленных поворотах. Мы внесли некоторые изменения, и я думаю, что всё прошло хорошо, надеюсь, завтра у нас получится закрепить успех», — приводит слова Алонсо Soymotor.

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