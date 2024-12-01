Ферстаппен: что буду делать, если меня лишат поула? Выпью сегодня ещё один джин с тоником

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что сделает, если в результате разбирательства инцидента, который произошёл в квалификации Гран-при Катара с гонщиком немецкого «Мерседеса» Джорджем Расселлом, стюарды лишат его поул-позиции.

«Тогда я выпью сегодня вечером ещё один джин с тоником!» — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, в квалификации Гран-при Катара, которая состоялась на трассе «Международный автодром Лусаил», нидерландский пилот взял поул-позицию. Второй результат показал гонщик немецкого «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул пилот британской команды «Макларен» Ландо Норрис.