Ферстаппен поделился мнением об инциденте с Расселлом в квалификации ГП Катара

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился мнением об инциденте с гонщиком немецкого «Мерседеса» британцем Джорджем Расселлом, который произошёл в ходе квалификации Гран-при Катара. Ферстаппен мог намеренно заблокировать Расселла, когда у того был быстрый круг.

«В следующий раз я тоже буду давить по полной на газ и притворяться, что чуть не разбился. Да, конечно, это вообще не имеет смысла. Джордж мог просто затормозить, не так ли? Я так и сделал для двух болидов, которые были впереди, поскольку не хотел им мешать. Уже конец сезона, так что с меня хватит», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.