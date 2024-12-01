Ферстаппен оштрафован и лишён поула после расследования инцидента в квалификации ГП Катара

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен получил штраф и потерял поул на Гран-при Катара после инцидента в квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Стюарды Гран-при Катара вынесли вердикт по инциденту с Максом Ферстаппеном, который был обвинён в том, что необоснованно медленно ехал по трассе, мешая Джорджу Расселлу из «Мерседеса» (намеренная блокировка. — Прим. «Чемпионата»). Учитывая смягчающие обстоятельства, стюарды решили оштрафовать Ферстаппена потерей одной позиции на стартовой решетке и начислили ему один штрафной балл, отметив, что если бы Расселл находился на быстром круге, штраф был бы более серьёзным.

Таким образом, в результате штрафа Ферстаппена в воскресной гонке с поула будет стартовать Расселл. Нидерландец начнёт гонку вторым.

27-летний нидерландец в личном зачёте Формулы-1 занимает первую позицию и имеет на своём счету 404 очка.

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