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Ферстаппен оштрафован и лишён поула после расследования инцидента в квалификации ГП Катара

Ферстаппен оштрафован и лишён поула после расследования инцидента в квалификации ГП Катара
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Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен получил штраф и потерял поул на Гран-при Катара после инцидента в квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.055
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.252

Стюарды Гран-при Катара вынесли вердикт по инциденту с Максом Ферстаппеном, который был обвинён в том, что необоснованно медленно ехал по трассе, мешая Джорджу Расселлу из «Мерседеса» (намеренная блокировка. — Прим. «Чемпионата»). Учитывая смягчающие обстоятельства, стюарды решили оштрафовать Ферстаппена потерей одной позиции на стартовой решетке и начислили ему один штрафной балл, отметив, что если бы Расселл находился на быстром круге, штраф был бы более серьёзным.

Таким образом, в результате штрафа Ферстаппена в воскресной гонке с поула будет стартовать Расселл. Нидерландец начнёт гонку вторым.

27-летний нидерландец в личном зачёте Формулы-1 занимает первую позицию и имеет на своём счету 404 очка.

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