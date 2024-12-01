Стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1

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В воскресенье, 1 декабря, в 19:00 мск состоится основная гонка Гран-при Катара Формулы-1, которая пройдёт в городе Доха на трассе «Международный автодром Лусаил». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой воскресной гонки.

Четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен получил штраф в одну позицию за блокировку Джорджа Расселла из «Мерседеса» и потерял первое место на старте, пропустив вперёд Расселла.

Формула-1. Гран-при Катара. Гонка. Стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»);

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);

3. Ландо Норрис («Макларен»);

4. Оскар Пиастри («Макларен»;.

5. Шарль Леклер («Феррари»);

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).;

7. Карлос Сайнс («Феррари»);

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);

9. Серхио Перес («Ред Булл»);

10. Кевин Магнуссен («Хаас»);

11. Пьер Гасли («Альпин»);

12. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»);

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»);

14. Юки Цунода («РБ»);

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);

16. Александер Албон («Уильямс»);

17. Лиам Лоусон («РБ»);

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»);

19. Франко Колапинто («Уильямс»);

20. Эстебан Окон («Альпин»).