Стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1

В воскресенье, 1 декабря, в 19:00 мск состоится основная гонка Гран-при Катара Формулы-1, которая пройдёт в городе Доха на трассе «Международный автодром Лусаил». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой воскресной гонки.
Четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен получил штраф в одну позицию за блокировку Джорджа Расселла из «Мерседеса» и потерял первое место на старте, пропустив вперёд Расселла.
Формула-1. Гран-при Катара. Гонка. Стартовая решётка:
1. Джордж Расселл («Мерседес»);
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
3. Ландо Норрис («Макларен»);
4. Оскар Пиастри («Макларен»;.
5. Шарль Леклер («Феррари»);
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).;
7. Карлос Сайнс («Феррари»);
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);
9. Серхио Перес («Ред Булл»);
10. Кевин Магнуссен («Хаас»);
11. Пьер Гасли («Альпин»);
12. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»);
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»);
14. Юки Цунода («РБ»);
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);
16. Александер Албон («Уильямс»);
17. Лиам Лоусон («РБ»);
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»);
19. Франко Колапинто («Уильямс»);
20. Эстебан Окон («Альпин»).