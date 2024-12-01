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Перес — о старте спринта ГП Катара: стартовали с пит-лейна не для попадания в очки

Перес — о старте спринта ГП Катара: стартовали с пит-лейна не для попадания в очки
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Мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал ситуацию при старте с пит-лейна на спринте Гран-при Катара, в которой после загорания зелёного света он остался на месте на некоторое время, в результате чего его прямо на выезде обогнал гонщик «Уильямса» Франко Колапинто.

«В основном мы хотели иметь отрыв от соперников спереди. Мы стартовали с пит-лейна не для того, чтобы отыграть все позиции и попасть в очки. Мы знали, что совершенно не попали в настройки. Хотели оказаться в чистом воздухе, чтобы попробовать разные варианты для исправления настроек.

Думаю, благодаря тестированию, которое я провёл в спринте, мы нашли хорошее направление. К сожалению, я не действовал так агрессивно, как Макс [Ферстаппен], в плане настройки болида, но это определённо хороший прогресс. Надеюсь, в гонке всё будет работать как надо», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

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