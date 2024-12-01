Хэмилтон: я отстаю от Расселла на полсекунды на той же машине в течение сезона

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, проводящий свой последний сезон в «Мерседесе», высказался по поводу своего темпа в сезоне-2024.

«До конца сезона две гонки. И я понимаю, что машина не поедет быстрее, и точно знаю, что она у меня ещё впереди целый уикенд на ней. Я не думаю об этом. Но с нетерпением жду конца сезона.

Я медленный. На полсекунды отстаю от своего товарища по команде на той же машине. И так было весь год», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Хэмилтон в квалификации Гран-при Катара занял шестое место, а его напарник показал второй результат, но будет стартовать с поула из-за штрафа Макса Ферстаппена.