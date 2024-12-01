Норрис — о шансах на победу в гонке ГП Катара: в спринте мы были быстрее, чем есть на деле

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», высказался о шансах на победу в гонке Гран-при Катара.

«Надеюсь, мы будем намного быстрее «Феррари» [в гонке]. Но я не ожидаю ничего особенного. Думаю, что благодаря чистому воздуху, в котором я находился в спринте, мы выглядели немного лучше, чем есть на самом деле.

Честно говоря, не думаю, что мы будем обязательно самыми быстрыми в эти выходные, и также не думаю, что «Мерседесы» очень быстры, поэтому ожидаю жёсткой битвы и с нетерпением жду возможности увидеть, на что мы способны в гонке. Нашей целью было бы попытаться выиграть гонку, но эти два парня [Макс Ферстаппен и Джордж Расселл], вероятно, завтра усложнят мне жизнь», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.