Хорнер рассказал о роли Переса в спринте Гран-при Катара

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о роли гонщика коллектива Серхио Переса, стартовавшего в спринте Гран-при Катара с пит-лейна из-за изменений настроек болида в режиме закрытого парка.

«Мы внесли несколько изменений в машину Серхио, выведя его из закрытого парка. Это определённо сыграло свою роль в том, что мы сделали здесь для квалификации. Очевидно, что больше всего нас интересовали данные в трёх поворотах, в которых мы [в спринт-квалификации] были очень плохи: первый, второй и последний повороты. Нам удалось решить эту проблему до квалификации к основной гонке.

Мы, конечно, надеемся, что изменения, которые мы внесли, помогут нам и в гонке. Но здесь очень холодно. И поэтому важно заставить эти шины работать. Раньше они хорошо держались в гонке, деградация была весьма низкой, и мы ожидаем это увидеть и в гонке», — приводит cлова Хорнера издание Motorsport Week.