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Справедливо ли наказали Ферстаппена за инцидент с Расселлом?

Справедливо ли наказали Ферстаппена за инцидент с Расселлом?
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В ночь на 1 декабря стало известно, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за коллектив «Ред Булл», оштрафован за неоправданно медленную езду и блокировку британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес») потерей одной позиции на старте гонки Гран-при Катара, которая пройдёт в Дохе на трассе «Международный автодром Лусаил».

И Джордж, и Макс находились не на быстром круге. Как правило, в случае блокировок соперника стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) выносят штраф с потерей трёх позиций. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос — справедливо ли наказали Ферстаппена за инцидент с Расселлом?

После вынесения штрафа Расселл, показавший второй результат в квалификации, будет стартовать с первой позиции, а Ферстаппен — вторым.

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