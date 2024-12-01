В ночь на 1 декабря стало известно, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за коллектив «Ред Булл», оштрафован за неоправданно медленную езду и блокировку британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес») потерей одной позиции на старте гонки Гран-при Катара, которая пройдёт в Дохе на трассе «Международный автодром Лусаил».

И Джордж, и Макс находились не на быстром круге. Как правило, в случае блокировок соперника стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) выносят штраф с потерей трёх позиций. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос — справедливо ли наказали Ферстаппена за инцидент с Расселлом?

После вынесения штрафа Расселл, показавший второй результат в квалификации, будет стартовать с первой позиции, а Ферстаппен — вторым.