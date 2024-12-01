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В «РБ» рассказали о будущем Лоусона в Формуле-1

В «РБ» рассказали о будущем Лоусона в Формуле-1
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Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис высказался по поводу будущего новозеландского гонщика Лиама Лоусона в Формуле-1.

«Решение сохранить пару Цунода — Лоусон, вероятно, самое логичное для нас. Но уже говорилось, что, как только закончим сезон, мы [«РБ»] возьмём все данные, пойдём к нашим боссам, покажем им это, а потом, в конце концов, они решат, что хотят делать, и именно это произойдёт после Абу-Даби. Если посмотреть на «РБ» в отдельности, то не останется сомнений, что у нас есть всё для успешной команды. Никаких переговоров с другими пилотами не будет. То, что мы имеем, работает великолепно.

Также совершенно нет сомнений, что мы могли бы внести свой вклад в их дальнейшее развитие. Но, конечно, есть более масштабная картина «Ред Булл» — это то, чем является наша ДНК, которая заключается в развитии этих пилотов, чтобы они могли показывать достойные результаты в «Ред Булл», если у них есть такая возможность, и мы сядем за стол после Абу-Даби.

Справедливо ли сказать, что у Лоусона будет место в Формуле-1 в следующем году? Думаю, да. Короткий ответ: да», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.

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