Баттон — о будущем Переса: пока он делает всё, чтобы его не видели здесь в следующем году

Чемпион Формулы-1 2009 года и эксперт Дженсон Баттон высказался о будущем мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Серхио сложно прийти сюда сегодня и показать хороший результат, когда у него такая отрицательная серия результатов. Но если он выйдет на трассу и проведёт две великолепные гонки и победит Макса Ферстаппена, у него действительно будут хорошие шансы сохранить своё место на 2025 год.

Потому что все думают только о той последней гонке в этом виде спорта. Но если так будет продолжаться, я не думаю, что он появится здесь в следующем году. Пока Перес делает всё, чтобы не оказаться здесь в 2025-м, не так ли?» — приводит слова Баттона издание Last Word On Sports.