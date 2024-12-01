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Баттон — о будущем Переса: пока он делает всё, чтобы его не видели здесь в следующем году

Баттон — о будущем Переса: пока он делает всё, чтобы его не видели здесь в следующем году
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Чемпион Формулы-1 2009 года и эксперт Дженсон Баттон высказался о будущем мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Серхио сложно прийти сюда сегодня и показать хороший результат, когда у него такая отрицательная серия результатов. Но если он выйдет на трассу и проведёт две великолепные гонки и победит Макса Ферстаппена, у него действительно будут хорошие шансы сохранить своё место на 2025 год.

Потому что все думают только о той последней гонке в этом виде спорта. Но если так будет продолжаться, я не думаю, что он появится здесь в следующем году. Пока Перес делает всё, чтобы не оказаться здесь в 2025-м, не так ли?» — приводит слова Баттона издание Last Word On Sports.

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