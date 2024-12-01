Вольф — о темпе Хэмилтона: машины этого поколения не подходят его стилю

Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», высказался о текущей форме семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его жалобах на медленный темп.

«Машины этого поколения не всегда соответствуют Льюису его стилю пилотирования, ему нравится быть агрессивным на входе в повороты, и, к сожалению, эта машина в данный момент не может выдержать такой агрессии, особенно на квалификационных кругах, когда она находится на грани.

Однако Льюису в гонке обычно удается развернуть ситуацию, как на прошлой неделе [в Лас-Вегасе], когда он обгонял машину за машиной и прорезал пелетон. Посмотрим, что будет в гонке, и, надеюсь, мы сможем показать ещё один хороший результат на обеих машинах», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.