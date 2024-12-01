Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о темпе Хэмилтона: машины этого поколения не подходят его стилю

Вольф — о темпе Хэмилтона: машины этого поколения не подходят его стилю
Комментарии

Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», высказался о текущей форме семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его жалобах на медленный темп.

«Машины этого поколения не всегда соответствуют Льюису его стилю пилотирования, ему нравится быть агрессивным на входе в повороты, и, к сожалению, эта машина в данный момент не может выдержать такой агрессии, особенно на квалификационных кругах, когда она находится на грани.

Однако Льюису в гонке обычно удается развернуть ситуацию, как на прошлой неделе [в Лас-Вегасе], когда он обгонял машину за машиной и прорезал пелетон. Посмотрим, что будет в гонке, и, надеюсь, мы сможем показать ещё один хороший результат на обеих машинах», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Материалы по теме
Хэмилтон: я отстаю от Расселла на полсекунды на той же машине в течение сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android