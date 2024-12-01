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Боттас — об обновлении болида: иронично, что это случилось так поздно

Боттас — об обновлении болида: иронично, что это случилось так поздно
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Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за команду «Кик-Заубер», прокомментировал последние обновления болида.

«Сезон уже близок к завершению, и мы получили обновления поздно, поскольку ждали этого очень-очень долго. Так что это немного иронично, но это то, что есть. Но, по крайней мере, теперь мы можем попытаться что-то сделать, и нам просто нужно извлечь из этого максимальную пользу. В квалификации всё же стремился попасть в топ-10, но думаю, что мы должны быть счастливы тем результатом, который получился в итоге.

Наше обновление похоже на стрижку. Мы обновили диффузор. А наше новое днище и наш болид начиная с Вегаса ощущается иначе. Я думаю, что теоретически это было улучшение на 0.3 секунды с круга, что прилично на такой трассе», — приводит слова Боттаса издание Motorsport.

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