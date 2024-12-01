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Формула-1, Гран-при Катара — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 1 декабря, на стационарной трассе «Лусаил» состоится гонка 23-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Катара. Начало гонки Ф-1 запланировано на 19:00 мск.

В личном зачёте чемпионский титул себе обеспечил нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Катара.