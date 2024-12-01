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В «Макларене» объяснили причины слабого темпа в квалификации Гран-при Катара

В «Макларене» объяснили причины слабого темпа в квалификации Гран-при Катара
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил проблемы своего коллектива с темпом в квалификации к основной гонке Гран-при Катара.

«Это была более сложная сессия для нас с точки зрения темпа квалификации по сравнению со спринт-квалификацией. В субботу условия были немного другими. Это может показаться мелочью. Но, например, в спринт-квалификации ветер утих. А после спринта вновь поднялся порывистый ветер. Это означало, что нашей машиной стало труднее управлять.

Когда ветер стихает — машина становится очень предсказуемой и наши гонщики действительно могут атаковать. Но в квалификации, должен сказать, что речь шла скорее об обороне и попытках быть осторожными, потому что каждый раз, когда мы атаковали на максимальной скорости, у нас возникали проблемы.

Поэтому я хочу похвалить Ландо и Оскара за их работу. В какой-то момент мы максимум претендовали на седьмое и восьмое места и начинали нервничать. Но смогли сохранить спокойствие и показать достойный результат», — приводит слова Стеллы издание Motorsport Week.

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